Популярна американська співачка Біллі Айліш знову експериментує зі своїм іміджем. Цього разу артистка перетворилася з білявки на брюнетку, чим сильно здивувала свою багатомільйонну аудиторію шанувальників.

Біллі Айліш оприлюднила селфі, на якому постала із темним кольором волосся.

Армія фанатів засипала 19-річну артистку компліментами, проте деякі припустили, що новий колір волосся Айліш – лише перука. Так, найуважніші стали придивлятися до коріння артистки, висловлюючи свої теорії.

i hope it’s not a wig,as much as i love blonde hair!! but i think it is..mmmj idk #BILLIE #BillieEilish pic.twitter.com/CC5UrfFp8U

I think it’s a wig .. maybe she just decided to joke with us, but I’m still in shock … pic.twitter.com/pPxa76zb2c

— billie__.oconnell (@billieoconnel11) December 3, 2021