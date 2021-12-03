Популярна американська співачка Біллі Айліш знову експериментує зі своїм іміджем. Цього разу артистка перетворилася з білявки на брюнетку, чим сильно здивувала свою багатомільйонну аудиторію шанувальників.

Біллі Айліш оприлюднила селфі, на якому постала із темним кольором волосся.

– Сумували за мною? – підписала зірка публікацію в Instagram.

Армія фанатів засипала 19-річну артистку компліментами, проте деякі припустили, що новий колір волосся Айліш – лише перука. Так, найуважніші стали придивлятися до коріння артистки, висловлюючи свої теорії.

Сподіваюся, що це не перука, хоч би як я любила світле волосся. Але думаю, що це все ж таки вона.

i hope it’s not a wig,as much as i love blonde hair!!

but i think it is..mmmj idk#BILLIE #BillieEilish pic.twitter.com/CC5UrfFp8U — emi | BILLIE EILISH STAN (@xannyybill) December 3, 2021

Гадаю, це перука. Можливо вона так вирішила пожартувати з нами?

I think it’s a wig .. maybe she just decided to joke with us, but I’m still in shock … pic.twitter.com/pPxa76zb2c — billie__.oconnell (@billieoconnel11) December 3, 2021

Не повірю в це, доки не побачу більше фотографій. Думаю, що це все-таки перука.

Швидше за все, це правда. Заради жарту Біллі не робила б цілу публікацію.

Також уже встигли з’явитися меми щодо нового іміджу Айліш.

they laugh at me bcz i’m emo pic.twitter.com/BlmmVb36Jg — amel loves liv (@eiIishsuga) December 3, 2021

now wait a damn minute pic.twitter.com/42RGFtKtId — clarisse ♡’s billie bossa nova (@bilslonely) December 3, 2021

За 10 годин публікація співачки зібрала понад 9 млн лайків та 180 тис. коментарів.

Востаннє Біллі Айліш дивувала новим кольором волосся у березні 2021 року. Тоді перед фанатами виконавиця постала білявкою та зістригла чубок.

Перевтілення артистки викликало в мережі величезний ажіотаж і побило рекорд в Instagram.

Публікація виконавиці зібрала мільйон лайків за шість хвилин. Вже за годину було сім мільйонів лайків.

Менш ніж за добу знімок співачки лайкнули понад 17 млн разів і залишили 285 тис. коментарів.