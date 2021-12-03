Популярна американська співачка Біллі Айліш знову експериментує зі своїм іміджем. Цього разу артистка перетворилася з білявки на брюнетку, чим сильно здивувала свою багатомільйонну аудиторію шанувальників.
Біллі Айліш оприлюднила селфі, на якому постала із темним кольором волосся.
– Сумували за мною? – підписала зірка публікацію в Instagram.
Армія фанатів засипала 19-річну артистку компліментами, проте деякі припустили, що новий колір волосся Айліш – лише перука. Так, найуважніші стали придивлятися до коріння артистки, висловлюючи свої теорії.
- Сподіваюся, що це не перука, хоч би як я любила світле волосся. Але думаю, що це все ж таки вона.
i hope it’s not a wig,as much as i love blonde hair!!
but i think it is..mmmj idk#BILLIE #BillieEilish pic.twitter.com/CC5UrfFp8U
— emi | BILLIE EILISH STAN (@xannyybill) December 3, 2021
- Гадаю, це перука. Можливо вона так вирішила пожартувати з нами?
I think it’s a wig .. maybe she just decided to joke with us, but I’m still in shock … pic.twitter.com/pPxa76zb2c
— billie__.oconnell (@billieoconnel11) December 3, 2021
- Не повірю в це, доки не побачу більше фотографій. Думаю, що це все-таки перука.
- Швидше за все, це правда. Заради жарту Біллі не робила б цілу публікацію.
Також уже встигли з’явитися меми щодо нового іміджу Айліш.
they laugh at me bcz i’m emo pic.twitter.com/BlmmVb36Jg
— amel loves liv (@eiIishsuga) December 3, 2021
now wait a damn minute pic.twitter.com/42RGFtKtId
— clarisse ♡’s billie bossa nova (@bilslonely) December 3, 2021
За 10 годин публікація співачки зібрала понад 9 млн лайків та 180 тис. коментарів.
Востаннє Біллі Айліш дивувала новим кольором волосся у березні 2021 року. Тоді перед фанатами виконавиця постала білявкою та зістригла чубок.
Перевтілення артистки викликало в мережі величезний ажіотаж і побило рекорд в Instagram.
Публікація виконавиці зібрала мільйон лайків за шість хвилин. Вже за годину було сім мільйонів лайків.
Менш ніж за добу знімок співачки лайкнули понад 17 млн разів і залишили 285 тис. коментарів.