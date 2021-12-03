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Уже не Аллегрова: Біллі Айліш здивувала шанувальників новим іміджем

3 Грудня 2021, 13:25
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Біллі Айліш
Джерело: Біллі Айліш

Популярна американська співачка Біллі Айліш знову експериментує зі своїм іміджем. Цього разу артистка перетворилася з білявки на брюнетку, чим сильно здивувала свою багатомільйонну аудиторію шанувальників.

Біллі Айліш оприлюднила селфі, на якому постала із темним кольором волосся.

– Сумували за мною? – підписала зірка публікацію в Instagram.

Армія фанатів засипала 19-річну артистку компліментами, проте деякі припустили, що новий колір волосся Айліш – лише перука. Так, найуважніші стали придивлятися до коріння артистки, висловлюючи свої теорії.

  • Сподіваюся, що це не перука, хоч би як я любила світле волосся. Але думаю, що це все ж таки вона.

  • Гадаю, це перука. Можливо вона так вирішила пожартувати з нами?

  • Не повірю в це, доки не побачу більше фотографій. Думаю, що це все-таки перука.
  • Швидше за все, це правда. Заради жарту Біллі не робила б цілу публікацію.

Також уже встигли з’явитися меми щодо нового іміджу Айліш.

За 10 годин публікація співачки зібрала понад 9 млн лайків та 180 тис. коментарів.

Востаннє Біллі Айліш дивувала новим кольором волосся у березні 2021 року. Тоді перед фанатами виконавиця постала білявкою та зістригла чубок.

Перевтілення артистки викликало в мережі величезний ажіотаж і побило рекорд в Instagram.

Публікація виконавиці зібрала мільйон лайків за шість хвилин. Вже за годину було сім мільйонів лайків.

Менш ніж за добу знімок співачки лайкнули понад 17 млн разів і залишили 285 тис. коментарів.

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Біллі Айліш
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