Американська попспівачка Брітні Спірс вкотре видалила свій Instagram.

Це сталося на тлі нещодавніх звинувачень в бік її батька та матері щодо опікунства. Зірка знову не готова забути про своє минуле, про що нагадала всьому світу.

Артистка заявила, що 70-річний Джеймі та 67-річна Лінн поводилися з нею як із чортовим собакою протягом 13 років опікунства.

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– Чому ти й твоя сім’я погодилися з цим і ставилися до мене як до собаки? — підписала артистка пост у Instagram.

Зірка також нагадала про старі образи — раніше вона вже говорила про низьку самооцінку через слова батька, який говорив Брітні, що вона товста.

Щодо матері, то нещодавно Спірс нагадала про ляпас, який отримала за відпочинок на вечірці. За словами Брітні, це сталося після розлучення з колишнім чоловіком – тоді вона із двома дітьми переїхала до пляжного будиночка. Після цього артистка вирушила на вечірку з подругами, залишивши Лінн няньчитися з дітьми. Повернувшись о 4 ранку, зірка отримала ляпас, який ніколи не забуде.

Після цього мати просила вибачення у попспівачки, але цього виявилося замало.

Наприкінці вересня Спірс розповіла про жахіття опіки. Артистка заявила, що її закривали на чотири місяці та накачували літієм. За словами зірки, найгірше – це бути під наглядом охорони, яка бачила абсолютно все.