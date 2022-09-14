Американська співачка Брітні Спірс привітала своїх синів із днем ​​народження. 14 вересня Престону виповнюється 17 років, Джейдену 12 вересня стукнуло 16.

В Instagram Брітні оприлюднила фото з хлопчиками, зазначивши, що кадри зроблені в 2021 році.

– З днем ​​народження, Престоне та Джейдене! Дуже люблю вас обох! Ці фото минулорічні, – написала артистка.

Крім того, Брітні Спірс публічно вибачилася перед своїми синами, зазначивши, що хоче почуватися цінною.

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В одному з інтерв’ю Джейден сказав, що вони ухвалили рішення поки що не бачитися з матір’ю.

– Я боюся повідомляти вам, хлопці, що не хочу вас бачити, доки не відчую, що мене цінують, – відповіла на це артистка.

Спірс зізналася, що дуже хотіла б побачити хлопчиків, проте більше принижуватися не буде.

– Все, що я знаю, це те, що я люблю своїх дітей найбільше на світі і мені шкода, якщо я колись завдавала вам болю, хлопці, – додала поп-зірка.

Також вона сказала, що Джейден та Престон заблокували її в соцмережах, та висловила сподівання, що вони тренуються на боксерській груші, яку вона їм подарувала.