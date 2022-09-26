Американская певица Бритни Спирс продолжает делиться ужасами своей 13-летней опеки. Исполнительница вспомнила, как ее закрыли на четыре месяца и накачивали литием.

Говорит, после стольких лет контроля для нее вокруг все испорчено. Однако хуже всего было находиться взаперти и под присмотром охраны.

— Я бы хотела увидеть, как кто-нибудь скажет Дженнифер Лопес сидеть восемь часов в день семь дней в неделю… Без машины, с личной охраной, которая говорит мне у моей собственной двери, что я не могу выходить на улицу в течение четырех месяцев… Нет места для уединения, — написала Бритни в Instagram.

Отмечает, охрана наблюдала за тем, что она делает. Даже во время приема душа.

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— Каждую неделю мне давали шесть флаконов лекарств и накачивали литием… Я бы хотела, чтобы команда менеджеров посоветовала Дженнифер Лопес пройти через то, через что прошла я… Как ты думаешь, что бы она сделала? Ее семья никогда бы такого не допустила, — добавила Спирс.

Артистка говорит, слышит от всех — Делай, что хочешь. Однако после всего пережитого это сложно и поздно.