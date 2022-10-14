Американская поп-певица Бритни Спирс в очередной раз удалила свой Instagram.

Это случилось на фоне недавних обвинений в сторону своего отца и матери касательно опекунства. Звезда снова не готова забыть о своем прошлом, о чем напомнила всему миру.

Артистка заявила, что 70-летний Джейми и 67-летняя Линн обращались с ней как с чертовой собакой на протяжении 13 лет опекунства.

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— Почему ты и твоя семья согласились с этим и относились ко мне как к собаке? — подписала артистка пост в Instagram.

Звезда также напомнила о старых обидах — ранее она уже говорила о низкой самооценке из-за слов отца, который говорил Бритни, что она толстая.

Что касается матери, то недавно Спирс напомнила о пощечине, которую получила за отдых на вечеринке. По словам Бритни, это случилось после развода с бывшим мужем — тогда она с двумя детьми переехала в пляжный домик. После этого артистка отправилась на вечеринку с подругами, оставив Линн нянчиться с детьми. Вернувшись в 4 утра, звезда получила пощечину, которую никогда не забудет.

После этого мать просила прощения у поп-певицы, но этого оказалось мало.

В конце сентября Спирс рассказала об ужасах опеки. Артистка заявила, что ее закрывали на четыре месяца и накачивали литием. По словам звезды, хуже всего — это быть под присмотром охраны, которая видела абсолютно все.