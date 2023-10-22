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Брітні Спірс пояснила свою любов до оголених знімків

22 Жовтня 2023, 18:27
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Брітні Спірс пояснила свою любов до оголених знімків
Джерело: Depositphotos

Попзірка Брітні Спірс продовжує ділитися таємницями особистого життя. У своїх мемуарах Жінка в мені, які ще не встигли вийти, проте, вже наробили шуму, знаменитість розповіла, чому часто позує оголеною в соцмережах. При цьому вона зазначила, що знає, як багато людей не розуміють її любові до фото та відео в стилі ню.

– Якби їх фотографували інші люди тисячі разів, якби вони позували для схвалення інших людей, то зрозуміли б, що я отримую багато радості від того, що позую так, як відчуваю себе сексуальною, і фотографую себе сама, – поділилася співачка.

З 2008 по 2021 рік, Брітні Спірс перебувала під пильним наглядом та тотальним контролем свого батька. Суд допоміг їй повернути право розпоряджатися власним життям. Тож зірка стала публікувати фото та відео без одягу в Instagram, демонструючи своє тіло на пляжах та під час їзди верхи.

Це посварило 41-річною володарку Греммі із синами – 18-річним Престоном і 17-річним Джейденом, яких вона виховує разом зі своїм ексчоловіком Кевіном Федерлайном.

– Скидається на те, що вона повинна публікувати щось в соцмережах, аби привернути до себе увагу. Це триває роками, і є велика ймовірність, що це ніколи не припиниться, – сказав якось Джейден в інтерв’ю.

Федерлайн ставиться до самовираження Брітні філософські, проте, зазначає, що розуміє хлопців.

– Хто знає, скільки людей запитують їх про це або говорять з ними про це, – поміркував він про наслідки від подібних публікацій.

Майже два роки Брітні Спірс не бачилася із синами, але нині вони відновили спілкування телефоном. Це сталося перед тим, як підлітки переїхали на Гаваї з батьком у серпні. Попри все знаменитість присвятила свою книгу дітям, вказавши на початку мемуарів, що вони є любов’ю всього її життя.

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Джерело
PageSix
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