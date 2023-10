Попзірка Брітні Спірс продовжує ділитися таємницями особистого життя. У своїх мемуарах Жінка в мені, які ще не встигли вийти, проте, вже наробили шуму, знаменитість розповіла, чому часто позує оголеною в соцмережах. При цьому вона зазначила, що знає, як багато людей не розуміють її любові до фото та відео в стилі ню.

З 2008 по 2021 рік, Брітні Спірс перебувала під пильним наглядом та тотальним контролем свого батька. Суд допоміг їй повернути право розпоряджатися власним життям. Тож зірка стала публікувати фото та відео без одягу в Instagram, демонструючи своє тіло на пляжах та під час їзди верхи.

Britney Spears explains why she poses nude on #Instagram – Page Six https://t.co/qQcphV3n1m

— NotiRed (@notired) October 22, 2023