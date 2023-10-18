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Персони

Він був не радий: Брітні Спірс зробила аборт від Джастіна Тімберлейка

18 Жовтня 2023, 09:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Бритни Спирс
Джерело: Depositphotos

Американська співачка Брітні Спірс зізналася, що зробила аборт від ексобранця, виконавця Джастіна Тімберлейка.

У мемуарах Жінка в мені, які світ побачить уже зовсім скоро, Брітні сказала, що вагітність для неї тоді стала сюрпризом. Спірс було 19 років, Тімберлейку – 20.

– Це було сюрпризом, але для мене це не було трагедією. Я так любила Джастіна. Я завжди думала, що одного разу в нас буде сім’я. Просто це сталося б набагато раніше, ніж я очікувала, – поділилася співачка.

Брітні була змушена зробити аборт, адже Тімберлейк на той час не хотів дітей.

Зараз дивляться

– Джастін, безумовно, не був радий вагітності. Він сказав, що ми не готові до народження дитини, що ми занадто молоді. Якби рішення було надано мені одній, я б ніколи цього не зробила. І все ж Джастін був настільки впевнений, що не хоче бути батьком, – поділилася Спірс.

Вона додала, що донині аборт – це одна з найболісніших речей, які вона коли-небудь відчувала у своєму житті.

Нагадаємо, Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк були разом з 1999 року до 2002-го.

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Джерело
People
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Брітні Спірс Джастін Тімберлейк
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