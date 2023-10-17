Наприкінці жовтня світ побачить біографічна книга Брітні Спірс Жінка в мені. У ній співачка розкриє чимало подробиць особистого життя, в тому числі про перший поцілунок із Джастіном Тімберлейком. Тож чекаємо на нові вибухові одкровення.

Уже зараз Брітні привідкрила зміст мемуарів, зокрема там йтиметься про її стосунки з батьком. Він отримає велику порцію критики від доньки. Артистка пригадала, як він ображав її та робив неприємні оцінки щодо її зовнішності.

– Критику мого тіла в пресі я сприймала погано, проте, чути її від власного батька було ще болючіше. Він неодноразово казав мені, що я товста та маю щось зробити із цим, – зізналася Брітні Спірс.

Попзірка зазначила, що батько робив все, щоби в неї сформувалася низька самооцінка. Вона жила у тотальному контролі та не належала собі, почуваючись, як робот.

Зараз дивляться

– Протягом 13 років я була тінню самої себе. Зараз я згадую, як мій батько та його оточення тримали під контролем моє тіло та мої гроші, і мені від цього стає погано, – резюмувала знаменитість.

Джеймі Спірс почав тотально контролювати фінанси та життя своєї старшої доньки у 2008 році. Це сталося після того, як набула широго розголосу інформація про психічний розлад у Брітні. Спочатку це була тимчасова домовленість, але потімзірка перестала належати сама собі. Батько контролював з ким вона дружить, куди ходить, що купляє та примусив співачку використовувати протизаплідні засоби і приймати ліки проти її волі.

Раніше оточення Джеймі Спірса повідомляло, що він не читатиме мемуари доньки, адже його не турбує, що вона про нього скаже.