Поп-звезда Бритни Спирс продолжает делиться тайнами личной жизни. В своих мемуарах Женщина во мне, которые еще не успели выйти, однако, уже наделали шума, знаменитость рассказала, почему часто позирует обнаженной в соцсетях. При этом она отметила, что знает, как много людей не понимают ее любви к фото и видео в стиле ню.

— Если бы их фотографировали другие люди тысячи раз, если бы они позировали для одобрения других людей, то поняли бы, что я получаю много радости от того, что позирую так, как чувствую себя сексуальной, и фотографирую себя сама, — поделилась певица.

С 2008 по 2021 год, Бритни Спирс находилась под пристальным наблюдением и тотальным контролем своего отца. Суд помог ей вернуть право распоряжаться собственной жизнью. Поэтому звезда стала публиковать фото и видео без одежды в Instagram, демонстрируя свое тело на пляжах и во время езды верхом.

Britney Spears explains why she poses nude on #Instagram — Page Six https://t.co/qQcphV3n1m — NotiRed (@notired) October 22, 2023

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Это поссорило 41-летнюю обладательницу Грэмми с сыновьями — 18-летним Престоном и 17-летним Джейденом, которых она воспитывает вместе со своим экс-супругом Кевином Федерлайном.

— Похоже на то, что она должна публиковать что-то в соцсетях, чтобы привлечь к себе внимание. Это продолжается годами, и есть большая вероятность, что это никогда не прекратится, — сказал как-то Джейден в интервью.

Федерлайн относится к самовыражению Бритни философски, однако, отмечает, что понимает ребят.

— Кто знает, сколько людей спрашивают их об этом или говорят с ними об этом, — поразмышлял он о последствиях от подобных публикаций.

Почти два года Бритни Спирс не виделась с сыновьями, но сейчас они возобновили общение по телефону. Это произошло перед тем, как подростки переехали на Гавайи с отцом в августе. Несмотря на все знаменитость посвятила свою книгу детям, указав в начале мемуаров, что они являются любовью всей ее жизни.