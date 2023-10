Поп-звезда Бритни Спирс продолжает делиться тайнами личной жизни. В своих мемуарах Женщина во мне, которые еще не успели выйти, однако, уже наделали шума, знаменитость рассказала, почему часто позирует обнаженной в соцсетях. При этом она отметила, что знает, как много людей не понимают ее любви к фото и видео в стиле ню.

С 2008 по 2021 год, Бритни Спирс находилась под пристальным наблюдением и тотальным контролем своего отца. Суд помог ей вернуть право распоряжаться собственной жизнью. Поэтому звезда стала публиковать фото и видео без одежды в Instagram, демонстрируя свое тело на пляжах и во время езды верхом.

Britney Spears explains why she poses nude on #Instagram — Page Six https://t.co/qQcphV3n1m

— NotiRed (@notired) October 22, 2023