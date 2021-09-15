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Брітні Спірс після заручин несподівано видалила Instagram

15 Вересня, 12:08 Каріна Зуєва
Бритни Спирс
Джерело: Depositphotos

Американська співачка Брітні Спірс видалила свій аккаунт в Instagram через день після оголошення про заручини.

Однак сторінки в інших соціальних мережах виконавиця не стала деактивувати, а в Twitter і зовсім пояснила, чому вирішила зробити це з Instagram. Зірка зазначила, що вона хоче відпочити та незабаром відновить свій аккаунт, попросивши шанувальників не хвилюватися.

– Не хвилюйтеся, друзі! Я просто вирішила зробити невелику перерву в соціальних мережах, щоб відсвяткувати свої заручини. Я скоро повернуся, – написала Брітні Спірс.

Нагадаємо, що 13 вересня 39-річна Брітні Спірс оголосила про заручини з фітнес-тренером Семом Асгарі. Обранець співачки молодший за неї на 12 років.

Спірс повідомила радісну новину в своєму мікроблозі, опублікувавши відповідний ролик. У кадрі, на якому закохані цілуються, Брітні продемонструвала обручку.

Співачка сказала, що вона не може повірити в це.

Варто зазначити, що за словами ювеліра Романа Малаєва, на обручці Спірс вигравірувано слово Левиця.

Фітнес-тренер і артистка почали зустрічати в 2016 році, а познайомилися на зйомках кліпу до пісні Slumber Party. Чоловік зробив пропозицію Брітні в її будинку в Південній Каліфорнії.

Нагадаємо, що з 2008 року Брітні Спірс перебувала під опікою свого батька. Весь цей час співачці забороняли виходити заміж і вагітніти.

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Теги
Instagram , Брітні Спірс
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