Американська співачка Лана Дель Рей видалила всі свої акаунти з соціальних мереж – Facebook, Twitter і Instagram.

За словами виконавиці, в неї наразі багато інших інтересів і роботи, яка не збігається з веденням соціальних мереж і вимагає прозорості та конфіденційності. Однак зірка пообіцяла, що продовжить випускати пісні та альбоми, тому шанувальники можуть не впадати у відчай.

Свій вчинок Лана пояснила в відео, яке виклала незадовго до деактивації акаунтів. Згодом воно з’явилося на фан-сторінках співачки.

– Хочу сказати одне – я точно продовжу писати поетичні тексти для альбомів і випускати нові платівки. Я досі продовжую писати короткі збірки віршів. І я все ще з вами та займаюся улюбленою справою. Живу виключно заради музики, – сказала Лана Дель Рей.

Крім того, виконавиця розкрила деякі подробиці свого майбутнього альбому Blue Banisters, в реліз якого увійдуть як уже відомі авторські пісні, так і нові сингли.

Також артистка звернулася до підписників, подякувавши їм за те, що вони стежать за її творчістю.