Американська співачка Лана Дель Рей видалила всі свої акаунти з соціальних мереж – Facebook, Twitter і Instagram.
За словами виконавиці, в неї наразі багато інших інтересів і роботи, яка не збігається з веденням соціальних мереж і вимагає прозорості та конфіденційності. Однак зірка пообіцяла, що продовжить випускати пісні та альбоми, тому шанувальники можуть не впадати у відчай.
Свій вчинок Лана пояснила в відео, яке виклала незадовго до деактивації акаунтів. Згодом воно з’явилося на фан-сторінках співачки.
– Хочу сказати одне – я точно продовжу писати поетичні тексти для альбомів і випускати нові платівки. Я досі продовжую писати короткі збірки віршів. І я все ще з вами та займаюся улюбленою справою. Живу виключно заради музики, – сказала Лана Дель Рей.
Крім того, виконавиця розкрила деякі подробиці свого майбутнього альбому Blue Banisters, в реліз якого увійдуть як уже відомі авторські пісні, так і нові сингли.
Також артистка звернулася до підписників, подякувавши їм за те, що вони стежать за її творчістю.
– Від щирого серця хочу сказати вам усім дякую за те, що стежите і цікавитеся моєю творчістю. Визнання – це дуже важливо. Але зараз мені потрібно зменшити своє коло спілкування та продовжити розвивати нові навички та інтереси, – підсумувала Лана Дель Рей.