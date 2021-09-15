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Бритни Спирс после помолвки внезапно удалила Instagram

15 сентября, 12:08 Каріна Зуєва
Бритни Спирс
Источник: Depositphotos

Американская певица Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram спустя день после объявления о помолвке.

Однако страницы в других социальных сетях исполнительница не стала деактивировать, а в Twitter и вовсе объяснила, почему решила сделать это с Instagram. Звезда отметила, что она хочет отдохнуть и вскоре восстановит свой аккаунт, попросив поклонников не волноваться.

— Не волнуйтесь, друзья! Я просто решила сделать небольшой перерыв в социальных сетях, чтобы отпраздновать свою помолвку. Я скоро вернусь, — написала Бритни Спирс.

Напомним, что 13 сентября 39-летняя Бритни Спирс объявила о помолвке с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Избранник певицы младше ее на 12 лет.

Спирс сообщила радостную новость в своем микроблоге, опубликовав соответствующий ролик. В кадре, на котором влюбленные целуются, Бритни продемонстрировала обручальное кольцо.

Певица сказала, что она не может поверить в это.

Стоит отметить, что по словам ювелира Романа Малаева, на обручальном кольце Спирс выгравировано слово Львица.

Фитнес-тренер и артистка начали встречать в 2016 году, а познакомились на съемках клипа к песне Slumber Party. Мужчина сделал предложение Бритни в ее доме в Южной Калифорнии.

Напомним, что с 2008 года Бритни Спирс находилась под опекой своего отца. Все это время певице запрещали выходить замуж и беременеть.

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Теги
Instagram , Брітні Спірс
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