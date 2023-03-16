Українська співачка Джамала відреагувала на річницю псевдореферендуму в Криму, який відбувся 16 березня 2014 року. Зірка вкотре нагадала, що півострів – це українська земля.

– Крим – це Україна. Для мене так було, є і буде. Це мій дім, мої батьки, моє коріння. І хто заперечить це. Я вкотре скажу – неправда, – почала свою думку артистка.

До слів вона прикріпила свої фото в народних кримськотатарських костюмах. Очікувано, Джамала красується у фесі, який є невід’ємною частиною костюма.

Також співачка показала своє старе фото на Майдані, де вона тримає прапор кримських татар.

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– У 2014 році тисячі людей виходили на мітинги з гаслами Герої не вмирають. Люди, яких я знаю, виступали за свій дім і Україну. Пам’ятаю дуже болючу новину про окупацію Криму. Ми збиралися на Майдані, влаштовували концерти і мітинги, поки Росія поширювала свої фейки, – додала артистка.

На думку зірки, опір у Криму за період повномасштабного вторгнення тільки посилився, і боротьба за півострів триває.

Раніше Джамала розповіла, що зробить насамперед у Криму. Артистка хоче організувати концерти, і всьому світу розповісти про кримських татар. Заради цього вона створила величезний музичний альбом, присвячений корінним жителям Криму.