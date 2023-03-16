Украинская певица Джамала отреагировала на годовщину псевдореферендума в Крыму, который состоялся 16 марта 2014 года. Звезда в очередной раз напомнила, что полуостров — это украинская земля.

— Крым — это Украина. Для меня так было, есть и будет. Это мой дом, мои родители, мои корни. И кто возразит это. Я в который раз скажу — неправда, — начала свою мысль артистка.

К словам она прикрепила свои фото в народных крымскотатарских костюмах. Ожидаемо, Джамала красуется в фесе, который является неотъемлемой частью костюма.

Также певица показала свое старое фото на Майдане, где она держит флаг крымских татар.

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— В 2014 году тысячи людей выходили на митинги со слоганами Герои не умирают. Люди, которых я знаю, выступали за свой дом и Украину. Помню очень болезненную новость об оккупации Крыма. Мы сбирались на Майдане, устраивали концерты и митинги, пока Россия распространяла свои фейки, — добавила артистка.

По мнению звезды, сопротивление в Крыму за период полномасштабного вторжения только усилилось, и борьба за полуостров продолжается.

Ранее Джамала рассказала, что сделает первым делом в Крыму. Артистка хочет организовать концерты, и всему миру рассказать о крымских татарах. Ради этого она создала огромный музыкальный альбом, посвященный коренным жителям Крыма.