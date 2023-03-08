Співачка Джамала в Міжнародний жіночий день переспівала хіт американської виконавиці Майлі Сайрус. Йдеться про композицію Flowers, яку зарубіжна зірка присвятила невдалим стосункам з актором Ліамом Гемсвортом.

Ролик із кавером Джамала оприлюднила в Instagram. На відео вона постала в золотистій сукні та сонцезахисних окулярах.

– Ми можемо купити собі квіти. Можемо боротися за своє сьогодні й завтра. Нам під силу все. А ще, можемо бути крейзі, коли захочемо, – написала під публікацією співачка.

Шанувальники оцінили оригінальне виконання хіта Джамалою, зазначивши, що чекають на студійну версію.

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Яке чудове виконання. Як я пишаюся нашими виконавцями!

Коли фіт із Майлі?

Потрібно студійку і на стримінги.

Круто вийшло!

Оригінал пішов відпочивати.

Ця пісня ніби створена для вашого голосу.

Клас, – пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, у січні Майлі Сайрус презентувала пісню Flowers, яку присвятила своєму колишньому Ліаму Гемсворту. Офіційно про те, що композиція для нього, Майлі не говорила, проте багато відсилань на це вказує, як, наприклад, дата її виходу – 13 січня, в день народження актора.

Зазначимо, що пісня знайшла відгук у фанатів і швидко стала хітом.