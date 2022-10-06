Голливудский актер Брэд Питт ответил экс-супруге, актрисе Анджелине Джоли на обвинения в избиении. Свое заявление обладатель премии Оскар передал через представителя.

Так, актер отверг все обвинения и назвал их полностью неверными.

— История Джоли продолжает развиваться каждый раз, когда она рассказывает ее с новыми необоснованными заявлениями. Брэд взял на себя ответственность за то, что он сделал, но не будет брать за то, чего он не делал. Эти новые обвинения совершенно не соответствуют действительности, — сказал представитель Питта.

Речь идет о том, что на днях Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии. Актриса вспомнила историю 2016 года, когда они вместе с детьми летели из Франции в Калифорнию.

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Тогда Питт якобы начал душить одного из детей, второго ударил, а ее схватил за голову и потряс. Именно после этого случая Джоли подала на развод, а полиция завела уголовное дело на Брэда.

Отметим, что разбирательства между экс-супругами длятся с 2016 года.