Актриса Анджелина Джоли раскритиковала двойные авиаудары Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Эта территория является подконтрольной палестинской группировке ХАМАС.

Этот пост появился через несколько дней после того, как Джоли написала в Instagram, что атаки ХАМАС против израильского гражданского населения 7 октября “не могут оправдать невинные жертвы” в Газе.

— Это преднамеренная бомбардировка населения, которое оказалось в ловушке и которому некуда бежать. Газа была тюрьмой под открытым небом в течение почти двух десятилетий и быстро превращается в братскую могилу, — говорится в новой публикации экс-посла Агентства ООН по делам беженцев.

Анджелина Джоли отметила, что 40% убитых — это дети. Ее возмущает, что гражданские палестинцы в Газе подвергаются коллективному наказанию и дегуманизации, лишены пищи, медикаментов и гуманитарной помощи вопреки международному праву.

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— Отказываясь требовать гуманитарного прекращения огня и препятствуя Совету Безопасности ООН навязать его обеим сторонам, мировые лидеры становятся соучастниками этих преступлений, — резюмировала Джоли.

Реакция сети на заявления Анджелины Джоли

Если предыдущий пост актрисы стал поводом для критики со стороны поклонников, поддерживающих Палестину, из-за нейтральности позиции, этот они встретили очень одобрительно.

Благослови вас Бог. Прекратите апартеид. Это бесчеловечно.

Наконец-то. Спасибо вам за то, что высказались. Я ждала вашего заявления, ведь вы были одной из тех, кто вдохновлял меня быть смелой и отважной.

Анджелина, спасибо тебе за то, что ты человек. Спасибо за то, что видишь правду.

Спасибо, что используете свои соцсети для спасения человечества. Вы являетесь настоящим лидером человеческого активизма и образцовым человеком в своей доброте.

Заметили пост звезды и в Израиле. Многие местные СМИ написали о том, что Анджелина Джоли осудила авиаудары по лагерю в Газе.

Удары по Джабалии — что известно

Ранее в среду, 1 ноября, Израиль заявил, что вооруженные силы страны бомбили одно из самых густонаселенных мест Газы с целью уничтожения лидера ХАМАСа Ибрагима Биари.

В разговоре с CNN подполковник ЦАХАЛа Ричард Хехт сказал, что эта трагедия является следствием войны. По словам военного, они постоянно призывали гражданских, которые не связаны с ХАМАС, покинуть территорию лагеря и двинуться на Юг.

ХАМАС отрицает, что Биари был в лагере. Израиль обвиняет боевиков в использовании мирных жителей в качестве щита.

До авиаударов лагерь занимал 1,4 км, там проживало более 110 тыс. человек. Его создали в 1948 году для семей, бежавших от арабо-израильской войны. Кроме домов, в лагере было три школы, которыми руководило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. С началом конфликта эти школы использовались преимущественно как приюты.