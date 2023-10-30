Голлівудська акторка Анджеліна Джолі нарвалася на хейт через своє неоднозначне висловлювання про війну в Ізраїлі.
В Instagram акторка оприлюднила пост, у якому назвала те, що відбувається в Ізраїлі, тероризмом, однак сказала, що не може виправдати загибель безневинних людей у секторі Гази. Вона зазначила, що цивільному населенню нікуди йти, немає доступу до їжі та води, а також немає можливості евакуюватися.
– Населення Гази становить понад 2 млн осіб, половина з яких – діти. Вони живуть в умовах блокади протягом майже двох десятиліть, – сказала Джолі.
Акторка додала, що стурбована гуманітарною катастрофою в Газі, зазначивши, що людство вимагає припинення вогню.
– Життя палестинців та ізраїльтян – і життя всіх людей у світі мають однакове значення. Необхідно зробити все, що може запобігти жертвам серед цивільного населення і врятувати життя, – наголосила Джолі.
Її пост викликав неоднозначну реакцію у прихильників – декому не сподобалося, що зірка пожаліла жителів Гази, а палестинці образилися, що дії бойовиків ХАМАС назвали тероризмом.
- Ви були моїм натхненням у гуманітарній царині, але з вищевикладеною заявою ваша нелюдська нейтральна сторона, яка, вочевидь, є упередженістю – ніщо.
- Вибачте, але негайно скажіть свою позицію… Зараз не час бути нейтральним.
- Дякую, але, будь ласка, не бійтеся називати це своїми словами.
- Ти граєш обережно. Я так розчарована тобою.
- Я знаю, що ти на боці людини… Але сказати теракт на Ізраїль? Чому тоді не додали – геноцид палестинців, якщо так важливо бути рівними?
- Ваша заява так збиває з пантелику. Ти намагаєшся бути нейтральною? Я, як фанат, розчарований вашим висловлюванням і грою в безпечному режимі.
- Іноді краще далі мовчати, – пишуть у коментарях користувачі мережі.