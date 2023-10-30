Голлівудська акторка Анджеліна Джолі нарвалася на хейт через своє неоднозначне висловлювання про війну в Ізраїлі.

В Instagram акторка оприлюднила пост, у якому назвала те, що відбувається в Ізраїлі, тероризмом, однак сказала, що не може виправдати загибель безневинних людей у секторі Гази. Вона зазначила, що цивільному населенню нікуди йти, немає доступу до їжі та води, а також немає можливості евакуюватися.

– Населення Гази становить понад 2 млн осіб, половина з яких – діти. Вони живуть в умовах блокади протягом майже двох десятиліть, – сказала Джолі.

Акторка додала, що стурбована гуманітарною катастрофою в Газі, зазначивши, що людство вимагає припинення вогню.

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– Життя палестинців та ізраїльтян – і життя всіх людей у світі мають однакове значення. Необхідно зробити все, що може запобігти жертвам серед цивільного населення і врятувати життя, – наголосила Джолі.

Її пост викликав неоднозначну реакцію у прихильників – декому не сподобалося, що зірка пожаліла жителів Гази, а палестинці образилися, що дії бойовиків ХАМАС назвали тероризмом.