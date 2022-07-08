Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о разлуке с мужем, президентом Владимиром Зеленским.

Говорит, ужины по телефону все еще остались, иногда обедают вместе, поэтому говорить о том, что их семья воссоединилась — рано.

— С детьми он тоже не видится. Мы также, как и все другие ждем, когда закончится война и мы сможем жить привычной жизнью, — отметила Зеленская.

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Елена добавила, что как никто понимает всех женщин и мужчин, которые сейчас в разлуке.

— Все переживают. И он переживает, и дети. Не хватает общения. Конечно, можно поговорить по телефону и мы это делаем постоянно, но сыну нужен папа, чтобы поиграть, посидеть на коленках, дочери — чтобы поговорить о своих планах на будущее. Она переходит во взрослую жизнь и ей нужны эти разговоры, а их нет. Мы очень надеемся, что они выдержат этот период без изменений своей психики в том числе, — подчеркнула первая леди Украины.

Ранее Елена Зеленская рассказала об отношениях с мужем. Их история любви началась еще в школьные годы, однако первая леди призналась, что любовью с первого взгляда это не было.

Сейчас супруги вместе уже 19 лет.