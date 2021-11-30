Головна редакторка інформаційної служби телеканалу ICTV, ведуча програми Факти Олена Фроляк розповіла про ставлення до пластики обличчя.

Олена зізналася, що кардинальних втручань ще не робила, але ведуча не виключає, що у майбутньому наважиться на уколи краси.

– Кардинальних втручань я поки не робила, ботокс не колола. Ще не прийшов час, я готуюся. Мені вже багато про це говорять, навіть мама. В 53 роки вже йде нормальний процес старіння шкіри. Але я страшенно боюся “риб’ячих” очей і змін у зовнішністі, які можуть зробити мене ще гірше, – сказала Фроляк.

Олена додала, що не проти хірургічних втручань і косметологічних процедур з омолодження шкіри. Але поки ведуча не готова до кардинальних змін.

Вона згадала канадську супермодель Лінду Євангелісту, яка стала жертвою невдалої пластики. Після косметологічного втручання її зовнішність була сильно знівечена, тому модель завершила кар’єру і перестала з’являтися на публіці.

Крім цього, Олена Фроляк розповіла про роботу в кадрі та знайомство з чоловіком. За словами ведучої, вперше вона зустріла чоловіка під час проб на телеканалі УТ-2.

Фроляк зізналася, що робота на телебаченні дуже виснажує, тому після ефіру вона відразу їде додому відпочивати.