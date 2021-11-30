Главный редактор информационной службы телеканала ICTV, ведущая программы Факты Елена Фроляк рассказала об отношении к пластике лица.

Елена призналась, что кардинальных вмешательств еще не совершала, но ведущая не исключает, что в будущем решится на уколы красоты.

– Кардинальных вмешательств я пока не делала, ботокс не колола. Еще не пришло время, я готовлюсь. Мне уже много об этом говорят, даже мама. В 53 года уже идет обычный процесс старения кожи. Но я ужасно боюсь “рыбьих” глаз и перемен во внешности, которые могут сделать меня еще хуже, — сказала Фроляк.

Елена добавила, что она не против хирургических вмешательств и косметологических процедур по омоложению кожи. Но пока ведущая не готова к кардинальным изменениям.

Она вспомнила канадскую супермодель Линду Евангелисту, которая стала жертвой неудачной пластики. После косметологического вмешательства ее внешность была сильно изуродована, поэтому модель завершила карьеру и перестала появляться на публике.

Кроме этого, Елена Фроляк рассказала о работе в кадре и знакомстве с будущим мужем. По словам ведущей, впервые она встретила мужа во время проб на телеканале УТ-2.

Фроляк призналась, что работа на телевидении очень истощает, поэтому после эфира она сразу едет домой отдыхать.