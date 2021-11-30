Головна редакторка інформаційної служби телеканалу ICTV, ведуча програми Факти Олена Фроляк розповіла про роботу в кадрі та знайомство з чоловіком.

В інтерв’ю програмі Екзамен телеведуча зізналася, що вперше побачила свого майбутнього чоловіка, оператора Сергія Соловйова, під час проб на телеканалі УТ-2.

Тоді Олена приїхала в Київ за запрошенням однокурсника Миколи Княжицького. Вона хотіла спробувати себе в ролі ведучої новинної програми Вікна.

– Мене відвели до нормального стиліста, підстригли, зробили мейкап, зачіску. Коли я сіла на проби, то не впізнала себе і розплакалася. Тоді я собі страшенно не сподобалася, але заспокоїлася і почала говорити на камеру. Мене взяли, і якось Соловйов прийшов на випуск і каже: Я приходжу на випуск, сидить з зачіскою і щось розказує так цікаво, намагається докричатися до всієї України. Я сів і почав слухати, – згадала Олена.

Потім Сергій запросив Олену на бокал вина, після чого і почали розвиватися їхні стосунки.

Крім цього, Фроляк зауважила, що робота ведучої дуже виснажує, тому після ефіру вона відразу їде додому.

– Я забігаю в кабінет, швидко збираю сумку та їду додому. Хочеться швидше втекти, оскільки на роботі я дуже втомлююсь. Я кожного дня по годині сиджу в ефірі, і для мене це вже стає фізично важко. Буває, що болить голова або піднімається тиск. Я навіть іноді в ефірі скорочую підводку, оскільки відчуваю, що мені важко, – розповіла ведуча.

Головний авторитет для Олени Фроляк – її мама, яка дуже сувора і часто доньку критикує.