Канадська супермодель Лінда Євангеліста вперше зізналася, чому протягом п’яти років практично не з’являлася на публіці та через що вирішила завершити свою успішну кар’єру. Зірка розповіла, що стала жертвою невдалого косметологічного втручання.

За словами 56-річної Лінди, її зовнішність була сильно знівечена після проведення Coolsculpting – процедури, яка може замінити хірургічну ліпосакцію. Однак сьогодні, 23 вересня, супермодель зробила крок назустріч виправленню цієї помилки, про яку раніше нікому не розповідала.

– Для моїх шанувальників, які запитували, чому я не працюю, коли кар’єра моїх однолітків процвітає, причина в тому, що я була жорстко знівечена процедурою Coolsculpting, яка зробила протилежне тому, що обіцяла. Мої жирові клітини збільшилися, а не зменшилися. Також я назавжди залишилася деформованою навіть після двох болючих, невдалих коригувальних операцій. Як писали в ЗМІ – невпізнанною, – зізналася Євангеліста.

Супермодель також розповіла, що в неї розвинулася парадоксальна жирова гіперплазія, про ризик якої вона не знала, перш ніж їй зробили процедуру.

– Вона не тільки позбавила мене засобів до існування, а й загнала в глибоку депресію, печаль і ненависть до себе. В результаті я стала самітницею, – зізналася Лінда.

Вона заявила, що хоче вийти на публіку з високо піднятою головою, тому й наважилася розповісти свою історію.

– Я рухаюся вперед, для того, щоб позбутися сорому і надаю цій історії розголосу. Я втомилася так жити і дуже хотіла б вийти за двері з високо піднятою головою, незважаючи на те, що більше не маю такої зовнішності, як раніше, – підсумувала Євангеліста.

Лінда Євангеліста – супермодель 1990-х років. Вона працювала з всесвітньо відомими брендами, знімалася в кліпах популярних співаків, брала участь у безлічі рекламних кампаній.

Крім того, вона була першою моделлю, якій пропонували величезні гонорари просто за присутність на заході.