25-річний син актора Тіма Рота Кормак помер від раку. Про це заявила його родина.

Так, відомо, що трагедія сталася в середині осені – 16 жовтня. Однак про смерть стало відомо лише зараз.

Раніше у музичного продюсера та композитора був діагностований рак зародкових клітин 3 стадії – про це стало відомо у листопаді 2021 року, за рік до смерті.

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– У неділю, 16 жовтня, ми втратили нашого чудового хлопчика Кормака після мужньої боротьби з раком. Він мирно помер на руках своєї сім’ї, яка любила та любила його, – заявила сім’я загиблого.

Родичі Кормака додали, що він до останнього боровся із хворобою, зберігаючи при цьому свою дотепність.

– Він був дикою та електричною кулею енергії, і його дух був сповнений світлом і добром. Його м’яка душа принесла щастя та надію оточенню, – додали близькі.

У своєму останньому посту у соціальних мережах за серпень 2022 року Кормак подякував своїм послідовникам за їхні добрі побажання. Багато хто підтримував музиканта в його боротьбі за життя.

– Ви не завжди можете обирати свою долю. – Ви не завжди можете вибирати своє майбутнє, – коротко написав Рот.

Відомо, що ще у квітні 2022 року під час боротьби з недугою він втратив слух на одне вухо.

Зовсім недавно також помер і актор Роббі Колтрейн, відомий за роллю Геґріда в серії фільмів про Гаррі Поттера. Відомо, що Роббі боровся із сепсисом, інфекцією нижніх дихальних шляхів та закорковуванням серця.