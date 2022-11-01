25-летний сын актера Тима Рота Кормак умер от рака. Об этом заявила его семья.

Так, известно, что трагедия произошла в средине осени — 16 октября. Однако о смерти стало известно только сейчас.

Ранее у музыкального продюсера и композитора был диагностирован рак зародышевых клеток 3 стадии — об этом стало известно в ноябре 2021 года, за год до смерти.

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— В воскресенье, 16 октября, мы потеряли нашего прекрасного мальчика Кормака после мужественной борьбы с раком. Он мирно умер на руках своей семьи, которая любила и обожала его, — заявила семья погибшего.

Родственники Кормака добавили, что он до последнего сражался с болезнью, сохраняя при этом свое остроумие.

— Он был диким и электрическим шаром энергии, и его дух был наполнен светом и добром. Его мягкая душа принесла счастье и надежду окружающим, — добавили близкие.

В своем последнем посте в социальных сетях за август 2022 года Кормак поблагодарил своих последователей за их добрые пожелания. Многие поддерживали музыканта в его борьбе за жизнь.

— Вы не всегда можете выбирать свою судьбу. Вы не всегда можете выбирать свое будущее, — кратко написал Рот.

Известно, что еще в апреле 2022 года во время борьбы с недугом он потерял слух на одно ухо.

Совсем недавно также умер и актер Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. Известно, что Робби боролся с сепсисом, инфекцией нижних дыхательных путей и закупоркой сердца.