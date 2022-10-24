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Персони

Целый букет: причина смерти Хагрида из Гарри Поттера

24 октября 2022, 12:30
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Роббі Колтрейн
Источник: Getty Images

Стала известна причина смерти актера Робби Колтрейна, известного по роли Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере.

72-летний актер ушел из жизни из-за полиорганной недостаточности. В свидетельстве о смерти  также говорится, что он боролся с сепсисом, инфекцией нижних дыхательных путей и закупоркой сердца.

Более того, у Робби был диагностирован сахарный диабет 2-го типа и ожирение.

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Напомним, о том, что Робби Колтрейн умер стало известно 14 октября. Трагическую новость подтвердила агент звезды, но причину смерти не сообщила.

Было известно, что актер проходил лечение от остеоартрита – болезни суставов и свои последние дни провел в инвалидной коляске.

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Источник
TMZ
Теги
Гаррі Поттер Смерть
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