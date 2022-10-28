Американська рок-зірка Джеррі Лі Льюїс помер у своєму будинку в Мемфісі, США, у віці 87 років.

Як пише Daily Mail, співак Great Balls of Fire помер у п’ятницю, 28 жовтня.

Представник Льюїса підтвердив його смерть, після того як стало відомо, що співак боровся з важкою формою грипу.

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У заяві, присвяченій смерті співака, його представниця Суджата Мурті порівняла Джеррі Лі Льюсіа з Елвісом.

– Льюїс, можливо, остання справжня велика ікона зародження рок-н-ролу, чия суміш блюзу, госпелу, кантрі, хонкі-тонка і гучних сценічних виступів так загрожувала молодому Елвісу Преслі, що змусила його плакати, помер, – написала вона.

Через це Льюїс не зміг бути присутнім на церемонії введення до Окружної музичної зали слави 16 жовтня.

Джеррі Лі Льюїс був батьком шістьох дітей і втратив двох із них за трагічних обставин. Його син Стів потонув у басейні у віці всього трьох років 1962 року. Інший син, Джеррі Лі Льюїс-молодший, загинув у віці 19 років 1973 року після того, як перекинувся джип, за кермом якого він перебував.

Льюїс був останнім, хто залишився в живих із покоління рок-зірок, включно з Елвісом Преслі, Чаком Беррі та Літтл Річардом.

Його називали потенційним наступником Елвіса після того, як “король рок-н-ролу” був призваний на службу в армію.

Але кар’єра та імідж Льюїса сильно постраждали після того, як з’ясувалося, що він перебував у двоєженстві з 13-річною кузиною, якій, на думку декого, було всього 12 років, коли вони одружилися.

У своєму житті Льюїс боровся з наркотичною та алкогольною залежністю, юридичними суперечками і фізичними захворюваннями.

Періодично він йшов зі сцени, щоб повернутися в новому вигляді. Грав разом із зірками – Міком Джаггером, Брюсом Спрінгстіном, Бі-Бі-Кінгом, Кітом Річардсом і Черіл Кроу.

За свою кар’єру співак тричі завоював премію Grammy, одним із перших був включений до Зали слави рок-н-ролу.

Свій останній альбом Льюїс записав 2014 року – через 56 років після дебюту, а виконувати музику продовжував до останніх років.