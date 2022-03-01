Українська поп-діва Тіна Кароль записала емоційне звернення до президента РФ Володимира Путіна. В Instagram-stories співачка опублікувала відео вибуху в Києві 28 лютого та назвала очільника Кремля “сином диявола”.

Тіна Кароль пригрозила Путіну, що “спопелить” його та наказала стерегтися.

– Ти син диявола. Даремно народжене дитя, урод. Ти чортило, ти мерзота. Я спопелю тебе, стережись, ху***, – написала Тіна Кароль.

Днями Тіна Кароль записала відео зі сльозами на очах. Співачка сказала, що пишається українськими чоловіками. Також вона закликала всіх берегти себе, а дівчат та жінок – не виходити на вулицю.