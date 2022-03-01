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Ти син диявола: Тіна Кароль емоційно звернулася до Путіна

1 Березня 2022, 03:14
Людмила Богданова редакторка стрічки
Ти син диявола: Тіна Кароль емоційно звернулася до Путіна
Джерело: Depositphotos

Українська поп-діва Тіна Кароль записала емоційне звернення до президента РФ Володимира Путіна. В Instagram-stories співачка опублікувала відео вибуху в Києві 28 лютого та назвала очільника Кремля “сином диявола”.

Тіна Кароль пригрозила Путіну, що “спопелить” його та наказала стерегтися.

– Ти син диявола. Даремно народжене дитя, урод. Ти чортило, ти мерзота. Я спопелю тебе, стережись, ху***, – написала Тіна Кароль.

Днями Тіна Кароль записала відео зі сльозами на очах. Співачка сказала, що пишається українськими чоловіками. Також вона закликала всіх берегти себе, а дівчат та жінок – не виходити на вулицю.

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Теги
Війна в Україні , Володимир Путін , Тіна Кароль
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