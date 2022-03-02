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Ані Лорак продовжує розважати росіян під час війни в Україні

2 Березня 2022, 10:22
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Ані Лорак продовжує розважати росіян під час війни в Україні
Джерело: Ані Лорак

Співачка Ані Лорак має намір розважати росіян концертами, доки в Україні триває війна, розв’язана Володимиром Путіним.

Згідно з афішею концертів, 2 березня Ані Лорак виступить у Санкт-Петербурзі, а 6 березня – у Сочі.

Водночас жодної інформації про скасування чи перенесення виступів немає.

Нагадаємо, що Ані Лорак висловилася про війну в Україні лише вчора. У своєму Instagram вона опублікувала фото маленьких дітей із бомбосховища. Співачка нагадала, що вона – українка, а її близькі зараз під обстрілами разом із мільйонами українців.

Щоправда назвати Росію агресором і згадати хоч якусь відповідальність Володимира Путіна за те, що сталося, співачка не наважилася.

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Теги
Ані Лорак , Війна в Україні , Володимир Путін
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