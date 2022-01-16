Проблеми трапляються з кожним. Головне – вміти вчасно зібратися та знайти у собі сили рухатися далі. Що робити, коли все йде наперекіс, розповів головний герой 12 сезону романтичного реаліті Холостяк на СТБ, бізнесмен Алекс Топольський.

Головний герой Холостяка 12 переконаний – у житті завжди є місце вдячності.

– Завжди є те, за що можна та треба бути вдячним! І незалежно від того, наскільки добре чи погано ви почуваєтеся, ви повинні прокидатися щодня і дякувати за життя, бо хтось десь відчайдушно за нього бореться.

Топольський також упевнений, що біль – це частина зростання.

– Іноді життя зачиняє двері, бо настав час рухатися і це добре. Тому що ми часто не починаємо руху, якщо обставини не змушують нас. Коли настають лихоліття, нагадуйте собі, що ніякий біль не перебуває без мети. Рухайтеся від того, що завдає вам болю, але ніколи не забувайте про урок, який він викладає вам. Те, що ви боретеся, не означає, що ви зазнаєте невдачі. Кожен великий успіх вимагає, щоб була присутня достойна боротьба. Залишайтеся терплячими та впевненими. Все налагодиться. Швидше за все, не за мить, але все буде, – вважає Холостяк.

На думку Топольського, важливо пам’ятати, що кожна маленька битва – це крок уперед. Холостяк упевнений, що в житті терпіння не дорівнює очікуванню. Воно є здатністю зберігати добрий настрій, працюючи на ваші мрії.

– Якщо ви збиралися пробувати, йдіть до кінця. Інакше просто у старті немає жодного сенсу. Це може означати втрати стабільності, комфорту та навіть вашого розуму на деякий час. Це тест на вашу витримку і те, наскільки ви дійсно хочете досягти мети. І якщо ви захочете, ви зробите це, незважаючи на невдачі та біль! І на кожному кроці ви почуватиметеся краще і краще. Ви зрозумієте, що боротьба – це не перешкода на шляху. Це – шлях!

Прем’єра романтичного реаліті Холостяк 12 в ефірі СТБ відбудеться у березні. Найцікавіші факти з біографії Алекса Топольського читайте у нашому матеріалі.