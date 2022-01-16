Неприятности случается с каждым. Главное – уметь вовремя собраться и найти в себе силы двигаться дальше. Что делать, когда все идет наперекосяк, рассказал главный герой 12 сезона романтического реалити Холостяк на СТБ, бизнесмен Алекс Топольский.

Главный герой Холостяка 12 уверен — в жизни всегда есть место благодарности.

— Всегда есть то, за что можно и нужно быть благодарным! И независимо от того, насколько хорошо или плохо вы себя чувствуете, вы должны просыпаться каждый день и благодарить за жизнь, потому что кто-то где-то отчаянно за нее борется.

Топольский также уверен, что боль — это часть роста.

— Иногда жизнь закрывает двери, потому что пора двигаться и это хорошо. Потому что мы часто не начинаем движение, если обстоятельства не заставляют нас. Когда наступают тяжелые времена, напоминайте себе, что никакая боль не пребывает без цели. Двигайтесь от того, что причиняет вам боль, но никогда не забывайте урок, который она преподает вам. То, что вы боретесь, не означает, что вы терпите неудачу. Каждый большой успех требует, чтобы присутствовала достоянная борьба. Оставайтесь терпеливыми и уверенными. Все наладится. Скорее всего, не через мгновение, но все будет, — считает Холостяк.

По мнению Топольского, важно также помнить, что каждая маленькая битва – это шаг вперед. Холостяк уверен, что в жизни терпение не равно ожиданию. Оно является способностью сохранять хорошее настроение, работая на ваши мечты.

— Если вы собрались пробовать, идите до конца. Иначе просто в старте нет никакого смысла. Это может означать потери стабильности, комфорта и даже вашего разума на некоторое время. Это тест на вашу выдержку и на то, насколько вы действительно хотите достичь цели. И если вы захотите, вы сделаете это, несмотря на неудачи и боль! И на каждом шагу вы будете чувствовать себя лучше и лучше. Вы поймете, что борьба – не преграда на пути. Это – путь!

Премьера романтического реалити Холостяк 12 в эфире СТБ состоится в марте. Самые интересные факты из биографии Александра Топольского читайте в нашем материале.