Головний герой романтичного реаліті Холостяк 12 Алекс Топольський поділився подробицями побачень на проекті.

На особистій сторінці в Instagram він показав світлину, зроблену перед зустріччю з однією з учасниць шоу. Алекс зізнався, що побачення – це одні з його улюблених та хвилюючих моментів на проекті.

– Мене завжди по-дитячому заводять такі моменти та надають енергії, адже це ціла пригода! Як ми дивимося одне на одного, що говоримо, торкаємося, інтригуємо, дізнаємося, ділимося потаємним, паримо в хмарах невідомого… Це завжди загадково і незвичайно, – написав Холостяк.

Топольський додав, що під час побачень відпускає весь негатив, хвилювання та думки про роботу. Він намагається повністю поринути у романтичну мить.

– Щоб реально повністю поринути в цю мить я відпускаю всі свої думки про роботу, минуле і майбутнє, в моїй голові немає негативу, стресу, переживань та решти нісенітниць. Я зараз з нею і тільки тоді наші душі співають пісні Боба Марлі під гавайські ноти укулеле, – написав Алекс.

Нагадаємо, що 32-річний Алекс Топольський народився і виріс у Львові, але після закінчення університету переїхав у США.

Зараз Холостяк живе в Маямі та займається нерухомістю. Він здає в оренду розкішні апартаменти, а також продає девайси для дезінфекції.

Крім підприємницької діяльності Алекс Топольський розвивається як актор і модель. Він вже встиг знятися у кількох рекламних роликах та кліпах відомих зірок.