Австралийская певица и актриса Оливия Ньютон-Джон умерла в возрасте 73 лет. Звезда скончалась от рака на своем калифорнийском ранчо в окружении семьи и друзей.

О произошедшем заявила семья в Instagram.

Оливия получила мировую известность по фильму Бриолин 1978 года, в котором сыграла вместе с Джоном Траволтой.

Джон уже отреагировал на печальную новость — он заявил, что актриса сделала нашу жизнь намного лучше.

— Моя дорогая Оливия, ты сделала нашу жизнь намного лучше. Твое влияние было невероятным. Я так сильно тебя люблю. Мы увидимся в будущем, и снова будем все вместе. Твой с первого момента, когда я увидел тебя, и навсегда! Твой Дэнни, твой Джон! — прокомментировал Траволта.

Помимо игры в кино, Оливия также была успешной кантри-певицей — она продала миллионы пластинок по всему миру.

Даже знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри сказала, что ее позитивность просто заразительна.

Ньютон-Джон родилась в Кембридже в 1948 году. Ее отец был британским шпионом во время Второй мировой войны. Ее мать — дочерью немецкого лауреата Нобелевской премии Макса Борна. Семья переехала в Австралию в 1954 году, где девочка выросла и связала свою жизнь с творчеством.

Мир узнал о певице в 1971 году, когда она выпустила песню If Not For You, которая достигла седьмой строчки в британских чартах. Среди достижений Оливии- четыре Грэмми, а также семь хитов, которые были в топах США.

