Американский актер Эштон Кутчер впервые рассказал об аутоиммунном заболевании, которое едва не лишило его зрения, слуха и способности передвигаться.

Два года тому назад у него диагностировали редкую форму васкулита.

Это аутоиммунное заболевание со многими вариациями, которое может вызвать воспаление кровеносных сосудов. В некоторых случаях ограничение кровотока приводит к повреждению органов и тканей.

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— Два года назад у меня была странная, очень редкая форма васкулита, которая едва не лишила меня зрения, слуха и способности двигаться, — рассказал Кутчер в новом эпизоде ​​шоу National Geographic.

Кутчеру понадобился год для реабилитации.

— Вы не осознаете это, пока оно не исчезнет. Пока вы не скажете: Я не знаю, смогу ли когда-нибудь снова видеть, слышать и ходить. Мне повезло, что я жив, – сказал Эштон.

Актер признался, что проблемы со здоровьем заставили его по-другому взглянуть на жизнь.

— В ту минуту, когда вы начинаете воспринимать препятствия как что-то, что может дать вам то, что вам нужно, тогда жизнь начинает доставлять удовольствие, правильно? Тогда вы скользите поверх своих проблем, вместо того, чтобы жить под ними, — добавил актер.

Отметим, что существует множество типов васкулита. До сих пор причины этого заболевания остаются неизвестными. Но в основе возникновения лежит генетическая предрасположенность к факторам внешней среды, а также инфекции с участием золотистого стафилококка и вируса гепатита.

Для многих видов васкулита характерны кожные реакции. Сюда относят: геморрагический васкулит, узелковый периартериит, синдром Кавасаки и т.д.

Такие васкулиты могут появляться в виде пурпуры (геморрагическая сыпь на коже). Также у больных часто наблюдаются боли в желудочно-кишечном тракте, поражение почек и суставов. Лечение васкулита зависит от его вида.

Источник: Access Hollywood