Український дизайнер одягу Андре Тан порадив стильний осінній гардероб для дівчат plus size.

На особистій сторінці в Instagram він показав приклади модних речей, які зможуть доповнити будь-який ефектний образ.

Модельєр зазначив, що в осінньому гардеробі дівчат plus size обов’язково має бути брючний костюм. При виборі брюк варто звернути увагу на прямі моделі.

– Найбільш вигідно на пишних дівчатах виглядатимуть прямі моделі брюк. Зверніть увагу на брюки зі стрілками або будь-якою іншою вертикальною обробкою. Піджак має бути структурний, добре тримати форму, – додав Андре Тан.

Відмінною базою осіннього гардеробу є лаконічний трикотаж, оскільки дівчатам plus size не варто обирати светри та кардигани грубої в’язки. Якщо є можливість, Андре Тан радить придбати джемпер з кашеміру.

Дизайнер впевнений, що холодна пора року – це не привід забувати про жіночність. Більше того, спідниці і сукні в поєднанні з осінніми грубими черевиками або чобітьми з високою халявою мають дуже стильний вигляд.

– Я б рекомендував придбати спідницю плісе або будь-яку модель на запах. Обирайте вироби з щільних тканин, – написав Андре Тан.

В осінню капсулу відмінно впишеться улюблений всіма тренч. Ідеальною стане довжина нижче середини ікри. Пояс підкреслить талію і створить силует “пісочний годинник”.

У виборі пальто немає якихось жорстких обмежень, але краще обходити стороною модель “кокон”, уникати гіпер-оверсайз, надто дуті варіанти або, навпаки, куці обтислі куртки.

При виборі взуття дівчатам over size важливо стежити, щоб верх ботильйонів і чобіт не закінчувався на найширшому місці ніг (литок або щиколоток). А зробити ноги візуально стрункішими допоможуть моделі з широкою халявою або вільним верхом.

Урізноманітнити осінній гардероб допоможуть однотонні і принтовані хустки. Також Андре Тан радить експериментувати з капелюхами і шапками, оскільки це дуже стильно.

Фото: Андре Тан