Легендарний фінський рок-гурт The Rasmus знову продемонстрував непогане знання української мови. Музиканти заспівали хорову частину з їхньої спільної пісні з Kalush Orchestra.
У своєму TikTok колектив оприлюднив відео, на якому постав під час репетиції композиції In The Shadows of Ukraine. У ролику музиканти співають: Болить серденько в нашої неньки, не плач, рідненька, наш час вже близенько, встану раненько, обійму стареньку, сонце зійде, зникнуть всі вороженьки.
@therasmusofficial @KALUSH ♬ alkuperäinen ääni – therasmusofficial
Реакція користувачів мережі не змусила на себе довго чекати, тому в бік The Rasmus посипалися компліменти і подяка за підтримку України.
- Я слухаю вас з 2000 року… Я щаслива бути свідком цього моменту… Дякую! Велика повага вам.
- Це дуже круто! Легенди!
- Ви неймовірні, у вас дуже добре виходить співати українською!
- Це неймовірно! Дякую вам!
- Те відчуття, коли це найулюбленіший гурт дитинства. Я обрала правильних кумирів.
- Сироти на шкірі. У це важко повірити, що іноземні артисти співають українською.
- Не думала, що почую таке колись, – пишуть у коментарях під відео.
Якщо хто ще пропустив останні музичні новинки, то Kalush Orchestra і The Rasmus презентували спільну роботу -пісню In The Shadows Of Ukraine і кліп до неї.
У композиції міститься поєднання традиційного українського фолку, хіп-хопу та року.