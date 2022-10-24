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Болить серденько в нашої неньки: The Rasmus заспівали українською мовою

24 Жовтня 2022, 11:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Болить серденько в нашої неньки: The Rasmus заспівали українською мовою

Легендарний фінський рок-гурт The Rasmus знову продемонстрував непогане знання української мови. Музиканти заспівали хорову частину з їхньої спільної пісні з Kalush Orchestra.

У своєму TikTok колектив оприлюднив відео, на якому постав під час репетиції композиції In The Shadows of Ukraine. У ролику музиканти співають: Болить серденько в нашої неньки, не плач, рідненька, наш час вже близенько, встану раненько, обійму стареньку, сонце зійде, зникнуть всі вороженьки.

@therasmusofficial @KALUSH ♬ alkuperäinen ääni – therasmusofficial

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Реакція користувачів мережі не змусила на себе довго чекати, тому в бік The Rasmus посипалися компліменти і подяка за підтримку України.

  • Я слухаю вас з 2000 року… Я щаслива бути свідком цього моменту… Дякую! Велика повага вам.
  • Це дуже круто! Легенди!
  • Ви неймовірні, у вас дуже добре виходить співати українською!
  • Це неймовірно! Дякую вам!
  • Те відчуття, коли це найулюбленіший гурт дитинства. Я обрала правильних кумирів.
  • Сироти на шкірі. У це важко повірити, що іноземні артисти співають українською.
  • Не думала, що почую таке колись, – пишуть у коментарях під відео.

Якщо хто ще пропустив останні музичні новинки, то Kalush Orchestra і The Rasmus презентували спільну роботу  -пісню In The Shadows Of Ukraine і кліп до неї.

У композиції міститься поєднання традиційного українського фолку, хіп-хопу та року.

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Kalush The Rasmus Українська мова
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