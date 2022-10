Легендарний фінський рок-гурт The Rasmus знову продемонстрував непогане знання української мови. Музиканти заспівали хорову частину з їхньої спільної пісні з Kalush Orchestra.

У своєму TikTok колектив оприлюднив відео, на якому постав під час репетиції композиції In The Shadows of Ukraine. У ролику музиканти співають: Болить серденько в нашої неньки, не плач, рідненька, наш час вже близенько, встану раненько, обійму стареньку, сонце зійде, зникнуть всі вороженьки.

Реакція користувачів мережі не змусила на себе довго чекати, тому в бік The Rasmus посипалися компліменти і подяка за підтримку України.

Я слухаю вас з 2000 року… Я щаслива бути свідком цього моменту… Дякую! Велика повага вам.

Це дуже круто! Легенди!

Ви неймовірні, у вас дуже добре виходить співати українською!

Це неймовірно! Дякую вам!

Те відчуття, коли це найулюбленіший гурт дитинства. Я обрала правильних кумирів.

Сироти на шкірі. У це важко повірити, що іноземні артисти співають українською.

Не думала, що почую таке колись, – пишуть у коментарях під відео.

Якщо хто ще пропустив останні музичні новинки, то Kalush Orchestra і The Rasmus презентували спільну роботу -пісню In The Shadows Of Ukraine і кліп до неї.

У композиції міститься поєднання традиційного українського фолку, хіп-хопу та року.