Переможці Євробачення 2022, український гурт Kalush Orchestra заспівав разом із легендарним фінським рок-гуртом The Rasmus, який теж в цьому році представляв свою країну на пісенному конкурсі. Колективи презентували пісню In The Shadows Of Ukraine та кліп до неї.

Ідея створити щось спільне виникла ще під час Євробачення 2022. Тоді гурти захотіли записати спільну колаборацію на хіт The Rasmus In the Shadows.

В In The Shadows of Ukraine поєднання традиційного українського фолку, хіп-хопу та року. The Rasmus підспівує Kalush Orchestra українською мовою в мелодійній хоровій частині треку.

Гітарист The Rasmus Ееро Хейнонен розповів, що перший раз вони зустрілися з Kalush Orchestra на препаті конкурсу в Амстердамі. Тоді вони знали, що в Україні йде війна.

– Зустріч із цими музикантами була як зустріч із друзями, які ризикували втратити життя. Потім в Турині Kalush Orchestra звернувся до нас з ідеєю мешапи-версії Stefania, The Shadows, Jezebel. Ми виконали мешапи на вуличному концерті, і було відчуття, що відбувається магія… Я такого ще не бачив у своєму житті, – сказав він.

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зазначає, що трек In the Shadows є легендарним, йому ж було 17 років, коли він вперше його почув.

– Що скажу точно, я навіть ніколи не міг собі й уявити, що не тільки познайомлюся особисто з учасниками The Rasmus, але і ми разом заспіваємо кавер на цей культовий трек, – зізнався український музикант.

Почувши фінальну версію треку, гурти вирішили візуалізувати його за допомогою спільної відеороботи, яка передає те, що відбувається сьогодні в Україні.