Легендарная финская рок-группа The Rasmus вновь продемонстрировала неплохое знание украинского языка. Музыканты спели хоровую часть из их общей песни с Kalush Orchestra.
В своем TikTok коллектив обнародовал видео, на котором предстал во время репетиции композиции In The Shadows Of Ukraine. В ролике музыканты поют: Болить серденько в нашої неньки, не плач, рідненька, наш час вже близенько, встану раненько, обійму стареньку, сонце зійде, зникнуть всі вороженьки.
@therasmusofficial @KALUSH ♬ alkuperäinen ääni — therasmusofficial
Реакция пользователей сети не заставила себя долго ждать, поэтому в сторону The Rasmus посыпались комплименты и благодарность за поддержку Украины.
- Я слушаю вас с 2000 года… Я счастлива быть свидетелем этого момента.. Спасибо! Большое уважение вам.
- Это очень круто! Легенды!
- Вы невероятные, у вас очень хорошо получается петь на украинском!
- Это невероятно! Спасибо вам!
- То ощущение, когда это самая любимая группа детства. Я выбрала правильных кумиров.
- Мурашки на коже. В это трудно поверить, что иностранные артисты поют на украинском.
- Не думала, что услышу такое когда-то, — пишут в комментариях под видео.
Если кто еще пропустил последние музыкальные новинки, то Kalush Orchestra и The Rasmus презентовали совместную работу — песню In The Shadows Of Ukraine и клип к ней.
В композиции содержится сочетание традиционного украинского фолка, хип-хопа и рока.