Легендарная финская рок-группа The Rasmus вновь продемонстрировала неплохое знание украинского языка. Музыканты спели хоровую часть из их общей песни с Kalush Orchestra.

В своем TikTok коллектив обнародовал видео, на котором предстал во время репетиции композиции In The Shadows Of Ukraine. В ролике музыканты поют: Болить серденько в нашої неньки, не плач, рідненька, наш час вже близенько, встану раненько, обійму стареньку, сонце зійде, зникнуть всі вороженьки.

Сейчас смотрят

Реакция пользователей сети не заставила себя долго ждать, поэтому в сторону The Rasmus посыпались комплименты и благодарность за поддержку Украины.

Я слушаю вас с 2000 года… Я счастлива быть свидетелем этого момента.. Спасибо! Большое уважение вам.

Это очень круто! Легенды!

Вы невероятные, у вас очень хорошо получается петь на украинском!

Это невероятно! Спасибо вам!

То ощущение, когда это самая любимая группа детства. Я выбрала правильных кумиров.

Мурашки на коже. В это трудно поверить, что иностранные артисты поют на украинском.

Не думала, что услышу такое когда-то, — пишут в комментариях под видео.

Если кто еще пропустил последние музыкальные новинки, то Kalush Orchestra и The Rasmus презентовали совместную работу — песню In The Shadows Of Ukraine и клип к ней.

В композиции содержится сочетание традиционного украинского фолка, хип-хопа и рока.