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Алек Болдвін кинувся на журналіста через питання про стрілянину на зйомках

8 Грудня 2021, 10:39
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Алек Болдвін кинувся на журналіста через питання про стрілянину на зйомках

Голлівудський актор Алек Болдвін кинувся на журналіста із парасолькою через питання про стрілянину на зніманнях фільму Іржа.

Журналіст New York Post Джон Левін побачив Алека Болдвіна та його дружину на Мангеттені у Нью-Йорку.

Журналіст хотів розпитати Алека щодо вбивства Галини Гатчинс, а також про останні заяви актора, які він зробив на останньому інтерв’ю.

Тоді Болдвін заявив, що він не натиснув на курок і не зробив постріл, хоча поліцейські говорили про інше.

Почалося з того, що дружина Болдвіна Гіларі лаяла репортера, розмахуючи камерою свого телефону.

– Містере Болдвін, я повинен запитати, що привело вас до Нью-Йорка, – запитав журналіст New York Post Джон Левін, ухиляючись від дружини Болдвіна.

– Я просила тебе піти, – огризнулася Гіларі.

Левін запитав, хто живе в будинку, коли вона знову просила його: Будь ласка, йди, – тоді Болдвін розвернувся і кинувся до репортера.

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– Тобі не дозволяється фотографувати чийсь приватний будинок, – крикнув Болдвін, жорстко стискаючи в руці парасольку.

Втримала Алека на той момент його дружина.

– Іди, перестань, – сказала Гіларія, коли Болдвін увійшов до будинку і жестом запросив її приєднатися до нього.

У листопаді на знімальному майданчику фільму Іржа зазнала поранення Галина Гатчинс. Її вертольотом доправили до лікарні в місті Альбукерке, але там вона померла.

Проти Алека Болдвіна та знімальної групи фільму подали судовий позов. Відомо, що знімання картини було припинено на час розслідування. Актор зізнався, що працює зі слідством та допомагає сім’ї загиблої.

Згодом Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок револьвера, а також не знає, як бойові патрони потрапили на майданчик.

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