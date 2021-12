Алек Болдвін кинувся на журналіста через питання про стрілянину на зйомках

Голлівудський актор Алек Болдвін кинувся на журналіста із парасолькою через питання про стрілянину на зніманнях фільму Іржа.

Журналіст New York Post Джон Левін побачив Алека Болдвіна та його дружину на Мангеттені у Нью-Йорку.

Журналіст хотів розпитати Алека щодо вбивства Галини Гатчинс, а також про останні заяви актора, які він зробив на останньому інтерв’ю.

Тоді Болдвін заявив, що він не натиснув на курок і не зробив постріл, хоча поліцейські говорили про інше.

Почалося з того, що дружина Болдвіна Гіларі лаяла репортера, розмахуючи камерою свого телефону.

– Містере Болдвін, я повинен запитати, що привело вас до Нью-Йорка, – запитав журналіст New York Post Джон Левін, ухиляючись від дружини Болдвіна.

– Я просила тебе піти, – огризнулася Гіларі.

Левін запитав, хто живе в будинку, коли вона знову просила його: Будь ласка, йди, – тоді Болдвін розвернувся і кинувся до репортера.

– Тобі не дозволяється фотографувати чийсь приватний будинок, – крикнув Болдвін, жорстко стискаючи в руці парасольку.

Втримала Алека на той момент його дружина.

– Іди, перестань, – сказала Гіларія, коли Болдвін увійшов до будинку і жестом запросив її приєднатися до нього.

NEW … I ran into Alec Baldwin on the Upper East Side pic.twitter.com/8pG5Vpshw2

— Jon Levine (@LevineJonathan) December 7, 2021