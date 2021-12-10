Актер Алек Болдуин опубликовал на своей Instagram-странице письмо от 25 членов съемочной команды фильма Ржавчина, во время работы над которым застрелили Галину Хатчинс. В документе утверждается, что все заявления о плохих и опасных условиях работы являются ложью, и многие хотят продолжения работы над картиной.

— Рабочий боевой дух на съемочной площадке был высоким. Смех и оптимизм были обычным явлением среди актеров и съемочной группы. От режиссера до помощников по производству — все отделы хорошо работали вместе, сотрудничая и помогая друг другу достигать общих художественных целей, — говорится в письме.

Тим Баррера, второй помощник режиссера заявил, что письмо подписали те люди, которые боялись говорить свою правду, и лишь собравшись вместе смогли все рассказать.

— Мы поддерживаем друг друга и сотрудничаем со следователями, а также просим проявить сочувствие к нам до завершения расследования, — также заявлено в письме на странице Алека Болдвина.

В документе также утверждается, что многие ушли со съемочной команды после трагедии, но сейчас остались те, кому нравилось работать — они хотят продолжить снимать картину.

Украинец Сергей Светной, который был близким другом погибшей, подал в суд на Болдуина и других создателей фильма за халатность. Истец имеет свое мнение на счет письма.

— Многие люди на съемочной площадке, которые были трудолюбивыми членами съемочной группы, не знали о серьезных нарушениях техники безопасности. во время производства Ржавчины это происходило ежедневно. Алек Болдуин, как продюсер, знал или должен был знать об опасных условиях. Кроме того, он был тем, кто направил пистолет на другого человека и нажал на курок, сделав смертельный выстрел. Он не может избежать ответственности, — уверяет Сергей.

В ноябре на съемочной площадке фильма Ржавчина получила ранение Галина Хатчинс. Ее на вертолете доставили в больницу в городе Альбукерке, но там она умерла. Против Алека Болдуина и съемочной группы фильма подали судебный иск, а съемки картины были проистановлены. Ранее он дал первое интервью после инцидента, где заявил, что не чувствует себя виноватым из-за того, что случайно застрелил оператора Галину Хатчинс.