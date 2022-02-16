Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова розповіла, скільки заробляє у своєму Instagram.

Катерина має понад 172 тис. підписників. Вона зізнається, що вже не уявляє свого життя без популярної соціальної мережі, оскільки це її робота, заробіток, хобі та життя.

– Починається день і закінчується разом із Instagram, тому не уявляю. Якщо раптом його не стане, насамперед морально буде складно, – зізналася блогерка.

В Instagram Катерина проводить щодня близько шести годин. Говорить, що залежність відчувається.

Реп’яхова зазначила, що вкладає гроші в Instagram – суми різні.

– Десятки тисяч доларів. Місяць на місяць не схожий, на кожен місяць у мене реклама. Буває у дрібніших блогерів, буває у більших блогерів, – наголосила Катерина.

Блогер зазначила, що пост та серія stories у неї коштують 15 тис. грн. Просто пост близько 8-10 тис. грн.

Максимального свого заробітку за місяць Катерина не підраховувала, проте сказала, що залежить від місяця.

– Грудень був активний. Близько $10 тис. Ну і вклала перед цим у листопаді понад $5 тис., – поділилася блогерка.

Раніше ми писали, що Реп’яхова та Павлік купили авто за понад 700 тис. грн. Покупкою Катерина похвалилася у своєму Instagram, опублікувавши відео угоди з автосалону. Також у коментарях Реп’яхова повідомила, що їхній вибір припав на Toyota RAV4.