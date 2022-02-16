Жена украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова рассказала, сколько зарабатывает в своем Instagram.

У Екатерины более 172 тыс. подписчиков. Она признается, что уже не представляет своей жизни без популярной социальной сети, поскольку это ее работа, заработок, хобби и жизнь.

— Начинается день и заканчивается вместе с Instagram, поэтому не представляю. Если вдруг его не станет, в первую очередь морально будет сложно, — призналась блогер.

В Instagram Екатерина проводит в день около шести часов. Говорит, что зависимость ощущается.

Репяхова отметила, что вкладывает деньги в Instagram — суммы разные.

— Десятки тысяч долларов. Месяц на месяц не приходится, на каждый месяц у меня реклама. Бывает у более мелких блогеров, бывает у более крупных блогеров, — подчеркнула Екатерина.

Блогер отметила, что пост и серия stories у нее стоят 15 тыс. грн. Просто пост около 8-10 тыс. грн.

Максимальный свой заработок за месяц Екатерина не подсчитывала, однако сказала, что зависит от месяца.

— Декабрь был активный. Около $10 тыс. Ну и вложила перед этим в ноябре больше $5 тыс., — поделилась блогер.

Ранее мы писали, что Репяхова и Павлик купили авто более чем за 700 тыс. грн. Покупкой Екатерина похвасталась в своем Instagram, опубликовав видео сделки с автосалона. Также в комментариях Репяхова сообщила, что их выбор пал на Toyota RAV4.