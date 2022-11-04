В Україні нещодавно вийшов новий сезон романтичного реаліті Холостяк. Багато хто звернув увагу на головного героя 12-го сезону – підприємця Алекса Топольського.

У першому випуску Холостяк встиг познайомитися із учасницями і трохи змінив правила проєкту. Алекс Топольський залишив 19 суперниць, а не 15 дівчат (аби точно не помилитися у своєму виборі).

Який вигляд мають учасниці Холостяк 2022 і що постять на своїх сторінках в Instagram – дивіться в матеріалі.

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Холостяк 12: чим займаються учасниці та посилання на їхні сторінки в Instagram

Цьогоріч на Холостяк 2022 СТБ учасниці прийшли дуже різні: від професійної акторки до директорки IT-компанії.

Також серед них є фінансова аналіткиня, косметологиня, вишивальниця, охоронниця, нутриціологиня, керівниця юридичного відділу, медсестра, візажистка та багато інших.

Олександра Погорєлова

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alexandra Pogorelova (@sashulialfw)

29-річна киянка має власний бізнес і неодноразово говорила про те, що у неї – важкий характер. На своїй сторінці дівчина викладає фото з прогулянок Києвом, світлини з подорожей та тренувань. Із соцмереж можна помітити, що дівчина обожнює відвідувати нові країни. У профілі є фото із Парижу, Каппадокії, Канн тощо.

Instagram: sashulialfw

Катерина Лозовська

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kateryna Lozovytska (@kateryna_lozovytska)

Учасниця, яка запам’яталася багатьом глядачам шоу своєю чорною сукнею в підлогу. 25-річна модель ділиться із підписниками світлинами із відпочинку, подорожей та роботи. Також дівчина часто хизується фотосесіями у весільних сукнях.

Instagram: kateryna_lozovytska

Аміна Джафарова

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Амина Джафарова (@amina_dzhafa)

20-річна столична студентка Аміна часто ділиться зі своєю аудиторією думками про війну в Україні, викладає світлини з різноманітних фотосесій та прогулянок. З її сторінки в Instagram можна дізнатися, що дівчина також у захваті від Парижу та палка вболівальниця української збірної з футболу.

Instagram: amina_dzhafa

Марина Голд

25-річна косметологиня з Києва викладає на свою сторінку у соціальній мережі фото з прогулянок, фотосесій та відпочинку. Наразі вона зробила свої дописи приватними, тому подивитися її нові світлини можна тільки тим, хто почне за нею стежити.

Instagram: __mary.gold__

Вікторія Варлей

Акторці із Києва 37. Зараз вона живе в Маямі та ділиться фотографіями зі спортивного залу, зйомок та вечірок з подругами. Часто, окрім фото, на сторінці акторки з’являються дописи із підтримкою українського народу.

Instagram: viktoriavarley

Ліза

Столична візажистка Ліза багато років працювала круп’є. Зараз дівчині 28 років, вона викладала фото з подорожей та фотосесій, поїздок в Карпати тощо. Зі сторінки учасниці в Instagram можна зрозуміти, що вона обожнює суші, круасани та найрізноманітніші заклади столиці.

Instagram: aloe__girl

Юлія Кавчук

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Юлія Кавчук ???????? (@yuliya_kavchuk)

Директору банкетної служби з Бучача Юлії 28 років. Юля підготувала близько 6 тис. різних свят, серед яких – весілля і дні народження. Працювала з багатьма знаменитостями в Україні у своїй сфері. Дівчина викладає фото з подорожей. Так, за світлинами можна зрозуміти, що вона відвідувала Монако, Дубаї, Амстердам, Барселону тощо.

Instagram: yuliya_kavchuk

Людмила Осачук

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ludmila Osachuk???? (@ludmilaosachuk_luxury_brow)

24-річна дівчина родом із Чернівців. Працює бровісткою, однак раніше була спортсменкою. Зараз вона перебуває на реабілітації. Дівчина викладає фото із різноманітних фотосесій, прогулянок та спортзалу.

Instagram: ludmilaosachuk

Аделіна Делі

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ADELINA (@adelina.deli)

Танцівниця живе у Києві. Їй 20, брала участь у відомих танцювальних шоу. У своєму Instagram дівчина викладає багато танцювальних відео, фотографій із зірками та подорожей.

Instagram: adelina.deli

Єлизавета Савенко

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Elizabeth Savenko (@elizabeth.savenko)

Єлизавета живе у Швеції. Дівчині – 21 рік, працює графічним дизайнером та навчається на філософському факультеті. У вільний час малює картини, подорожує. На своїй сторінці у соцмережі викладає фото з подорожей, свої роботи та відео, де вона катається на ковзанах.

Instagram: elizabeth.savenko

Роксолана

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Roksolana Makeup Cannes Monaco (@roksolanaroks)

29-річна візажистка родом з Києва. Мріє про власний бізнес у сфері краси. Завжди займається удосконаленням своїх професійних навичок. Зараз займається макіяжами у Каннах. Дівчина багато подорожує, пише про війну в Україні.

Instagram: roksolanaroks

Ольга

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olha Sainchuk (@nicol___777)

Ользі 32 роки, живе у Києві. Працює дівчина особистим охоронцем. Неодноразово відбивала напади в різних місцях. Водить авто і може посадити вертоліт. Викладає багато фото у купальниках, з подорожей, тренувань і фотосесій.

Instagram: nicol___777

Олександра Мудра

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alexandra Mudraya (@sasha_wise28)

Саші 25 років. Родом вона із Харкова. Займається спортом, моделінгом, духовним розвитком, медитує. Тішить підписників фотографіями з відпочинку, спортзалу, подорожей. Зараз дівчина живе в США.

Instagram: sasha_wise28

Юлія Кучеренко

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ART EMBROIDERY???????? (@yuliya.ku.official)

Дівчина родом зі Сміли, Черкаська область. Їй 23, займається текстильним мистецтвом. Її вишивка продається в приватних колекціях. Викладає фотографії своїх робіт та фото із батьком, який служить в ЗСУ.

Instagram: yuliya.ku.official

Оля Присяжнюк

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Присяжнюк (@olia_pry)

Дівчині 24 роки. Довгий час вона живе у Нью-Йорку, працює організатором дитячих свят. Викладає фото в основному з роботи та подорожей. Нещодавно поборола свій страх та стрибнула з парашутом.

Instagram: olia_pry

Анастасія Кузмітська

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Woman Mother Actress Witch (@anastasiakuzmitska)

Молодій мамі Анастасії 28 років. Родом вона із Одеси. Працює нутриціологом та виховує двох дітей – хлопчика і дівчинку. Зараз живе в Беверлі-Гіллз. Найчастіше викладає фотографії з подорожей та шопінгу: від каблучки Cartier до інших коштовних прикрас.

Instagram: anastasiakuzmitska

Аліна Єршова

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Yershova Alina | Ершова Алина (@ali_yershova)

23-річна Аліна живе у Києві. Працює фінансовим аналітиком, хоча починала свій шлях секретаркою. У соціальній мережі викладає фотографії з членами сім’ї та друзями. Також дівчина обожнює робити селфі.

Instagram: ali_yershova

Анастасія Анісімова

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anastasia Anisimova (@ami_anisimova_)

Родом з Дніпра. Дівчині 25, і зараз вона співачка. Настя зізналася, що найгірший день в її житті був у віці 19 років, коли вона дізналася, що у неї рак – лімфома. Настя була двічі заміжня. Зараз виховує доньку, яку вважає сенсом свого життя. В Instagram ділиться світлинами із фотосесій, хизується покупкою годинника Rolex та займається волонтерством.

Instagram: ami_anisimova_

Олена Тацишина

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olena Tatsyshyna (@elena_tlaw)

Олена живе в Києві. Їй – 28 років, працює начальницею юридичного відділу. В соцмережах викладає смішні відеоролики, фото із залу та подорожей.

Instagram: elena_tlaw