Українська співачка та композиторка Світлана Тарабарова зізналася, що дратує її у вітчизняному шоу-бізнесі.

– Все! – сміючись, відповіла продюсерка на питання Люкс ФМ.

Світлана Тарабарова зазначила, що її дуже тішить поява нової незаангажованої музики, коли музиканти роблять те, що хочуть. Проте є чимало й такого, що не подобається артистці.

– Бісять помилки українською в текстах, бісить суржик у текстах. Бісить, що тільки в Instargam всі почали дивитись відео і не переходять на YouTube, – поділилася виконавиця.

Поміркувала Світлана Тарабарова і з приводу участі у Нацвідборі на Євробачення. Співачка зазначила, що в майбутньому не виключає цього. Проте, зараз вона віддає всі сили Дитячому Євробаченню як музична продюсерка.

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Нагадаємо, ввчері у неділю, 1 жовтня, стало відомо, хто представлятиме Україну на музичному конкурсі в Ніцці. На Дитяче Євробачення 2023 від нас поїде Анастасія Димид з піснею Квітка. Вона перемогла у Національному відборі, набравши найбільше голосів від глядачів та журі.