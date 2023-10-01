Україну на Дитячому Євробаченні 2023 представлятиме Анастасія Димид з піснею Квітка.

Вона стала переможницею Національного відбору, набравши найбільше голосів від глядачів та журі.

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Нагадаємо, у конкурсі змагалося п’ятеро фіналістів: 14-річна Polina Babiy з Одеси, 9-річна Анастасія Димид з Івано-Франківської області, 12-річна Анастасія Бєлібова з Южноукраїнська, 12-річний Денис Грищук з Нововолинська та група дівчаток 13-ти років 3’beauties з Луцька.

Переможця визначали за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

Глядацьке онлайн-голосування проходило у два етапи: за два дні до фіналу Нацвідбору та під час трансляції.

Склад професійного журі цьогоріч обирали у мобільному застосунку Дія. За результатами опитування, членами журі стали Ігор Кондратюк, Alyona Alyona та Jerry Heil.

Дитяче Євробачення 2023 відбудеться 26 листопада в Ніцці (Франція).

За перемогу змагатимуться представники 16 країн. Слоган цьогорічного конкурсу короткий, але досить ємний – Герої.