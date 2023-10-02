Украинская певица и композитор Светлана Тарабарова призналась, что раздражает ее в отечественном шоу-бизнесе.

— Все! — смеясь, ответила продюсер на вопрос Люкс ФМ.

Светлана Тарабарова отметила, что ее очень радует появление новой незаангажированной музыки, когда музыканты делают то, что хотят. Вместе с тем, немало и такого, что не нравится артистке.

— Бесят ошибки на украинском в текстах, бесит суржик в текстах. Бесит, что только в Instargam все начали смотреть видео и не переходят на YouTube, — поделилась исполнительница.

Поразмышляла Светлана Тарабарова и по поводу участия в Нацотборе на Евровидение. Певица отметила, что в будущем не исключает этого. Однако, сейчас она отдает все силы Детскому Евровидению в качестве музыкального продюсера.

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Напомним, вечером в воскресенье, 1 октября, стало известно, кто представит Украину на музыкальном конкурсе в Ницце. На Детское Евровидение 2023 от нас поедет Анастасия Димид с песней Квітка. Она победила в Национальном отборе, набрав больше всего голосов от зрителей и жюри.