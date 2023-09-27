Співачка Світлана Тарабарова готова пробачити та підтримати Потапа після хвилі хейту, що звалилася на нього після пісні Волонтер. Про це артистка сказала в розмові з ведучою Світланою Леонтьєвою. Вона нагадала, що музикант перепросив за свою творчість, тож є сенс підтримати його.
– Зараз ми не можемо втрачати навіть тих людей, які хоч трошечки на нашому боці. Накосячив, вибачайся, а взагалі краще не косяч, – пояснила свою позицію співачка у проєкті Точка опори.
Разом з тим Світлана Тарабарова пригадала, що відчула, коли вперше почула пісню Потапа.
– Написати таке про українських дівчат – дуже образливо. Я не в формі, але я відчула, як мені неприємно і боляче, – поділилася артистка.
На думку Тарабарової, пісня з таким текстом зʼявилася як наслідок того, що Потап не тримав руку на пульсі подій в Україні.
Нагадаємо, користувачі мережі свого часу розкритикували трек Волонтер. Слухачі казали, що текст пісні принижує людей, які займаються волонтерською діяльністю. Виконавець тоді заявив, що готовий вибачитися, якщо когось це ображає.
Фото: Світлана Тарабарова, Потап