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Вибачся, а краще – не косяч: Світлана Тарабарова готова пробачити Потапу пісню про волонтерів

27 Вересня 2023, 12:02
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Потап Тарабарова

Співачка Світлана Тарабарова готова пробачити та підтримати Потапа після хвилі хейту, що звалилася на нього після пісні Волонтер. Про це артистка сказала в розмові з ведучою Світланою Леонтьєвою. Вона нагадала, що музикант перепросив за свою творчість, тож є сенс підтримати його.

– Зараз ми не можемо втрачати навіть тих людей, які хоч трошечки на нашому боці. Накосячив, вибачайся, а взагалі краще не косяч, – пояснила свою позицію співачка у проєкті Точка опори.

Разом з тим Світлана Тарабарова пригадала, що відчула, коли вперше почула пісню Потапа.

– Написати таке про українських дівчат – дуже образливо. Я не в формі, але я відчула, як мені неприємно і боляче, – поділилася артистка.

На думку Тарабарової, пісня з таким текстом зʼявилася як наслідок того, що Потап не тримав руку на пульсі подій в Україні.

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Нагадаємо, користувачі мережі свого часу розкритикували трек Волонтер. Слухачі казали, що текст пісні принижує людей, які займаються волонтерською діяльністю. Виконавець тоді заявив, що готовий вибачитися, якщо когось це ображає.

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Фото: Світлана Тарабарова, Потап

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