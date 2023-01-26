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Організатори Золотої малини 2023 року змінили правила проведення премії через 12-річну актрису

26 Січня 2023, 12:10
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Золотая малина
Джерело: Getty Images

Організатори жартівливої кінопремії Золота малина вибачилися за номінацію 12-річної актриси. Дівчинка могла виграти нагороду у категорії Найгірша жіноча роль.

Так, йдеться про актрису Раян Кіру Армстронг, яка зіграла в екранізації роману Стівена Кінга Палійка. Картина виявилася невдалою і дівчинку вирішили номінувати на Золоту малину.

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Список номінантів на Золоту малину 2023 опублікували 23 січня, і за кілька днів представників кінопремії розкритикували за Раян, яка потрапила до списку. На думку суспільства, діти не повинні брати участь у подібних заходах, навіть якщо вони подаються у жартівливій формі.

Організатори вибачилися у соцмережах, і заявили про нові правила – номінанту на Золоту малину має бути щонайменше 18 років. Армсторнг також прибрали зі списку потенційних переможців.

Кінопремія вже потрапляла у скандал у 2022 році – тоді організатори створили окрему категорію для Брюса Вілліса. Як виявилося, актор мав серйозні проблеми зі здоров’ям, через що він змушений піти на пенсію. Пізніше нагороду в актора забрали.

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