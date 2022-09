Майже суцільне порно про нещастя не врятувала гра Анни де Армас: рецензія на фільм Білявка

На Netflix вийшла стрічка Білявка про життя секс-символа Голлівуду 1950-х років Мерилін Монро з Анною де Армас у головній ролі. Режисером виступив австралієць Ендрю Домінік, відомий за картинами Пограбування казино та Як боязкий Роберт Форд убив Джессі Джеймса.

Основою для фільму стала суперечлива книга Джойс Керол Оутс про Мерилін Монро. Роман хоч і був бестселером та фіналістом Пулітцерівської премії, але його звинувачували у тому, що багато шокуючих подій там відбуваються завдяки непристойній уяві авторки.

Без перебільшень, стрічка Білявка – це низка жахливих моментів, які нашаровуються один на одний, й могли насправді не відбутися. Оутс написала роман, а не біографію акторки, і навіть не використовувала справжніх імен деяких постатей. Фільм наслідує цей приклад.

Стрічка про трагічне життя Монро швидше намагається недолуго дослідити жіночу психіку. Через це картина викликає холодні емоції, попри чудову гру Анни де Армас. Мерилін відправляють на конвеєр жорстоких чоловіків, більшість із яких вона називає “татко”, щоб створити постать батька, якого у неї не було.

Вона вступає в сексуальні стосунки з Чарлі Чапліним-молодшим, якого називають Кесс (Ксав’єр Семюел), і Едвардом Г. Робінсоном-молодшим (Еван Вільямс), які пізніше погрожують продати її оголені знімки пресі.

Водночас уявний роман між цим тріо Монро-Чаплін-Робінсон є найсвітлішим моментом всього фільму. Він занурює в атмосферу веселощів та пустощів разом із двома красивими та спокусливими чоловіками. Пізніше стане зрозуміло, що вони єдині, хто любив її не як Монро, а як Норму Джин.

Її чоловік Джо Ді Маджіо (Боббі Каннавале) б’є її після того, як бачить знаменитий постер з білою сукнею зі Сверблячки сьомого року. Другий чоловік, драматург Артур Міллер (Едріан Броуді), терплячий і добрий, але емоційно відсторонений. Джон Ф. Кеннеді (Каспар Філліпсон), якого у фільмі називають просто президентом, змушує займатися з ним оральним сексом. Це не порно, але показано достатньо наочно і бридко.

Історичних доказів цього всього немає, тож події сприймаються як безперервне насильство як над Монро, так і над глядачем. Ікона Голлівуду постає не як особистість, а радше як жертва. А ще Армас зачасто без причини з’являється у фільмі топлес.

Американська кіноасоціація присвоїла стрічці рейтинг NC-17 (No One 17 & Under Admitted). Він означає, що особи, котрі не досягли 17-річного віку, до перегляду не допускаються. Але проблема в тому, що Netflix, на якому вийшла стрічка, не має своєрідного ідентифікатора паспортного контролю для підлітків.

Окрім гри Анни де Армас до переваг стрічки варто віднести кольорокорекцію та візуальний стиль: формат кадру змінюється з 4х3 до 16х9, а також від кольорового ретро до чорно-білої картинки.

Білявка – це майже суцільне порно про нещастя, що розповідає історію життя Мерилін Монро, прожитого в постійному болю від раннього дитинства до передчасної смерті. Фільм дуже поверхнево зображує акторку, навішуючи шаблон: красива, але пуста.

Картина не нудна, але нескінченно довга, і її недоліки, окрім недоцільної вульгарщини, здебільшого полягають в оповіді. Можна посперечатися, чи варта стрічка того, щоб глядач додивився її до кінця – а це майже три години.

Мерилін Монро залишається загадковою постаттю та іконою Голлівуду на століття. Її варто досліджувати, але цей варіант може бути просто не гідним акторки.