Біллі Айліш уперше показала тату на грудях і покрасувалася в бікіні

Біллі Айліш похвалилася своїм татуюванням на грудях, покрасувавшись у бікіні. Співачка рідко позує у відвертих вбраннях перед камерою, тому фото активно обговорюють шанувальники артистки.

Примітно, що фото у купальнику опублікувала в Instagram подруга Айліш – Аннабель Циммер. Вона створила публікацію з кількох знімків, серед яких позування у фотобоксі, а також сумочка і туфлі на асфальті.

Але знімок з Айліш явно привертає найбільше уваги – мало того, що співачка красується в купальнику Miaou і окулярах Versace, так ще й уперше показує своє татуювання на грудях – на ньому зображено її прізвище.

Раніше Біллі заявила, що ніколи не покаже цю роботу тату-майстра у себе на тілі, але подруга зірки вирішила інакше.

У мережі вже обговорювали тату співачки – приміром, 2021 року видання Rolling Stone заявило, що робота була зроблена витіюватим готичним шрифтом. Фарбу на тілі Біллі нанесла наступного дня після нагородження премії Греммі 2020 року, коли зірка зібрала аж 5 нагород за свою творчість.

Багато знаменитостей роблять собі тату, й іноді роботи є парними. Наприклад, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зробили татуювання на честь один одного. На ребрі співачки знак нескінченності, який пронизаний стрілою, а в актора дві стріли, які переплітаються. У їхні роботи також вписані ініціали один одного.